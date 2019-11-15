Уфа, , 11:18 — REGNUM Во время пожара в жилом доме в Башкирии погиб мужчина. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По словам спасателей, пожар в жилом доме в деревне Конигово Янаульского района произошел 14 ноября текущего года. На место происшествия оперативно выехали огнеборцы Шудекского и Истякского сельских советов.

Приехав на место, они зафиксировали пожар в деревянном доме площадью 40 кв метров. В ходе тушения пожара спасатели обнаружил погибшего мужчину 1972 года рождения. Пожар был потушен.

В настоящее время причины возгорания и все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.