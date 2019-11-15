Хабаровск, 15 ноября 2019, 11:19 — REGNUM В селе Ракитное Хабаровского края ураганным ветром с многоквартирного дома сорвало крышу. Сам населённый пункт частично обесточен от электроэнергии из-за циклона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На месте работают ремонтные бригады. Но из-за ветра их работа осложнена.
Как сообщало ИА REGNUM, циклон с Охотского моря натворил бед в Хабаровском крае. Семь посёлков в трёх районах остались без света. На побережье Татарского пролива сильнейший гололёд, с которым не могут справиться дорожные службы. На побережье в ночь с 13 на 14 ноября выпала месячная норма осадков — 40 мм.