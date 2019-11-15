Венеция, Италия, , 11:09 — REGNUM Новое наводнение пришло 15 ноября в Венецию, и прогнозы о том, насколько оно будет сильным, постоянно ухудшаются. Происходящее описывают журналисты газеты La Repubblica.

Сообщается, что вода в городе поднялась на отметку 115 см выше уровня моря (норма для города составляет 80 см, прим. — ИА REGNUM). Накануне власти города предупредили, что ожидаемый уровень подъема воды будет 125 см. Сегодня, 15 ноября, прогноз ухудшили сначала до 150 см, а потом — до 160 см.

Напомним, во время предыдущего наводнения в Венеции, которое началось 12 ноября, вода поднялась до 187 см, что стало рекордом за последние полвека. Затопило почти всю территорию города. 14 ноября уровень воды вернулся к норме, но новое наводнение пришло до того, как успели ликвидировать последствия предыдущего.

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