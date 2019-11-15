Симферополь, , 10:39 — REGNUM В Симферопольском районе Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного пожара на территории лесоохотничьего хозяйства в урочище Курлюк-Баш. Об этом ИА REGNUM 15 ноября сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РК.

«Оперативно справиться с возгоранием не удалось. Тушение пожара осложняется порывами ветра до 17 метров в секунду и необходимостью работать на сложных участках, площадь возгорания составляет уже более 20 га. В связи со сложившимися обстоятельствами принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района», — уточнили в МЧС.

По данным министерства, в ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 25 единиц спецтехники, в том числе вертолет МИ-8.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году при пожарах в Крыму погибло 57 человек, больше половины их них находились в состоянии алкогольного опьянения.

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