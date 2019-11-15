Петропавловск-Камчатский, , 10:40 — REGNUM Жители Камчатского города Вилючинска вынуждены занимать очередь на почту за три часа до её открытия. Ситуация сложилась в связи с переходом почтового отделения на сокращенный режим работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как объясняют почтовики, сократить время работы почтового отделения в Вилючинске они вынуждены были из-за нехватки сотрудников. Зарплаты небольшие, люди работать на почту не идут.

Городские власти намерены встретиться с представителями АО «Почта России» с тем, чтобы найти пути входа из сложившейся ситуации. Пока очереди сохраняются. Особенно тяжело стоять по несколько часов пожилым людям, беременным женщинам и мамам с маленькими детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Почта России» попросила денег из ФНБ на развитие инфраструктуры.