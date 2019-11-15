Симферополь, , 10:29 — REGNUM Мужчина, который признался в убийстве собственной падчерицы в Раздольненском районе Крыма, задержан, ему предъявят обвинение в ближайшее время. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ СК России по Крыму и Севастополю.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие готовится предъявить ему обвинение и ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения, — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии правоохранителей, 12 ноября мужчина вывез тело убитой девочки из дома и спрятал его недалеко от места жительства. Затем мужчина забрал документы детей из детского сада и попытался скрыться с младшим сыном в соседнее государство, однако не смог этого сделать. После этого он заявил о пропаже падчерицы. Ребёнка искали местные жители и сотни волонтёров, также в поисках были задействованы два самолёта. 14 ноября мужчина признался в преступлении.

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