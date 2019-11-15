Омск, , 10:13 — REGNUM Первомайский районный суд Омска вынес приговор в отношении 18 человек по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в прокуратуре Омской области.

Суд установил, что с июля 2015 года по июль 2016 года омичи инсценировали 20 дорожно-транспортных происшествий. Затем они изготовили фиктивные заключения о стоимости ремонта транспортных средств. Представив необходимые документы в страховую компанию, злоумышленники получили страховые выплаты.

Уточняется, что при инсценировке разных ДТП использовались одни и те же автомобили. Злоумышленникам удалось похитить у страховых компаний более 4 млн рублей. Они пытались похитить ещё более 1,5 млн рублей, однако их поймали.

Уголовное дело возбудили по материалам регионального УФСБ и полиции. В ходе расследования подсудимые возместили более 500 тыс. рублей.

Двоих подсудимых суд приговорил к четырём и пяти годам колонии общего режима. Ещё трое человек проведут в колонии-поселении от двух лет до двух лет трёх месяцев. Остальным 13 фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы условно от одного года шести месяцев до двух лет шести месяцев.

Также осуждённых обязали возместить причинённый ущерб. Сохранён арест на четыре автомобиля фигурантов дел. Приговор в законную силу не вступил.

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