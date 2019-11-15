Чебоксары, 15 ноября 2019, 10:10 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении заведующего ветеринарным участком, которому инкриминировалось совершение служебных подлогов и дача взятки сотруднику полиции. Ему назначен условный срок, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.
Фигурантом уголовного дела стал заведующий Чичканским ветеринарным участком Комсомольской районной станции по борьбе с болезнями животных. Следствием и судом установлено, что весной 2019 года он вносил в ветеринарные справки сведения о том, что якобы был проведён клинический осмотр 19 голов КРС, которые направлялись на убой. Однако фактически, как установило следствие, осмотра не было.
По данным материалам уголовного, в августе заведующий ветеринарного пункта попытался передать 50 тыс. рублей полицейскому за вынесение решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Действия подследственного были пресечены.
В ведомстве отмечают, что злоумышленник вину признал, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Взятка в размере 50 тыс. рублей по приговору суда обращена в доход государства.
Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»). Ему назначено три года лишения свободы условно со штрафом в размере 80 тыс. рублей. Кроме того, он на два года лишен права занимать должности государственной службы в государственной ветеринарной службе. Приговор суда не вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года под уголовное преследование попал глава Булдеевского сельского поселения Цивильского района. Его подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что в июле 2015 года по поручению подозреваемого была изготовлена выписка из похозяйственной книги, которая удостоверяла фиктивные сведения о наличии у его друга права собственности на земельный участок площадью 0,16 гектара в деревне Тожможары Цивильского района. На основании выписки новый фиктивный владелец зарегистрировал в регистрационной службе право собственности на этот земельный участок. Расследование уголовного дела продолжается.
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