Владивосток, , 10:18 — REGNUM В Приморье полиция проводит служебную проверку после опубликования в социальных сетях видео, на котором видно, как сотрудник ГИБДД, будучи при исполнении, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях опубликовано видео, снятое сотрудницей продуктового магазина в городе Артём Приморского края, где видно как мужчина в форме ДПС подходит к прилавку и пытается купить шоколадное яйцо, но шатается, говорит неразборчиво и не может расплатиться. Автор видео предполагает, что сотрудник МВД находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в УМВД края, служебную проверку проводят в отделе МВД России по городу Артёму, а также в региональном управлении Госавтоинспекции. По данным полиции, личности участников видеосъемки установлены. На время проверки эти сотрудники ДПС отстранены от исполнения служебных обязанностей.

«По итогам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — отметили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, пьяный сотрудник полиции, двигаясь на машине по городу Рязань, сбил пешехода.