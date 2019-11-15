Ярославль, , 09:58 — REGNUM В Ярославле вынесен приговор 33-летнему жителю города, который сжёг собственный дом в Красноперекопском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Пожар на улице Стачек в Ярославле Yarnews.net

В январе 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Дмитрий Павлов зашел в свою квартиру двухэтажного дома на улице Стачек и поджёг вещи зажигалкой.

«Убедившись, что началось возгорание, покинул дом, отошел на безопасное расстояние и стал наблюдать за пожаром. В результате пожара была уничтожена часть здания, дом стал непригодным для проживания. Были полностью уничтожены 7 квартир», — сообщили в Ярославском областном суде.

В результате соседям поджигателя был причинен ущерб на сумму 7 млн 590 тыс рублей. Подсудимый вину в судебном заседании не признал, но суд посчитал его вину доказанной и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Областной суд оставил приговор в силе.