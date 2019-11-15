Москва, , 09:57 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» прилетевший из Минска самолет Airbus A320 при движении по рулежной полосе задел другое воздушное судно, сообщают 15 ноября «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, самолеты серьезных повреждений не получили.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне пассажирский самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта при приземлении в Ницце. После посадки воздушное судно задело здание левым крылом. Ни сам самолёт, ни конструкции здания при этом серьёзно не пострадали.

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