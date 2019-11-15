Уфа, , 10:00 — REGNUM Восьмилетняя девочка погибла в Башкирии в ДТП с КамАЗом. Об этом 15 ноября сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, вечером 14 ноября в Чекмагушевском районе на 34 км автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы столкнулись КамАЗ, которым управлял 57-летний житель Татарии и легковой автомобиль «Датсун» под управлением 64-летнего жителя Башкирии.

В результате ДТП погибла восьмилетняя девочка, которая сидела в легковушке на заднем сиденье.

Отмечается, что водитель автомашины, который был дедом девочки, ее бабушка и 37-летний отец ребенка были доставлены в больницу с различными травмами.

Семья ехала в Уфу, чтобы проводить отца девочки на вахту. По предварительным данным, водитель КамАЗа пытался развернуться на дороге, при этом убедился в безопасности данного маневра.