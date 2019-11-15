Горно-Алтайск, , 09:42 — REGNUM Намереваясь спасти свои средства от мошенников, жительница Горно-Алтайска перевела им двадцать тысяч рублей. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

44-летняя женщина хорошо знала о действиях мошенников из СМИ. Однако когда ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка, не заподозрила неладное. Звонивший сообщил, что с её банковского счёта мошенники пытаются списать деньги и предложил перевести их на другой специально созданный счёт, имеющий повышенную степень защиты.

«После разговора с незнакомцем, доверчивая горожанка, прошла к банкомату и перевела на указанный ей счет 22 тысячи рублей. Звонивший поблагодарил женщину, заверив, что теперь её денежные средства надежно защищены», — отметили в МВД.

Пострадавшая позже обратилась в полицию. Установлено, что лжесотрудники банка звонили с московского номера. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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