Самара, , 09:51 — REGNUM Мужчине, отбывающему наказание в колонии, добавили срок за неуважение к суду. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В суде было установлено, что 51-летний гражданин, который отбывал наказание в ФКУ ИК-26 УФСИН России по Самарской области, в прошлом и текущем году отправил три апелляционные жалобы на постановления двух судей районных судов Самары, в которых он оскорблял их честь и достоинство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия).

Отмечается, что свою вину в суде подсудимый не признал.

Суд признал его виновным и назначил наказание с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.