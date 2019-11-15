Владивосток, , 09:50 — REGNUM В детском саду № 151 города Владивостока подрались пьяные сотрудники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Внимание одного из родителей привлекли громкие крики, раздающиеся из подсобного помещения детского сада № 151, пишет издание VladNews.

Когда мужчина заглянул туда, то его глазам предстала удручающая картина: там находился пьяный мужчина без штанов, с виду нетрезвая женщина при этом рассказала, что тот бил её гирями.

Как сообщает ИА REGNUM, общественность Магадана активно обсуждает происшествие в детском саду, где пьяный мужчина пытался прорваться вовнутрь, при этом полиция добиралась до места вызова 40 минут.