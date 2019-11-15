Симферополь, , 09:40 — REGNUM Пятилетнюю девочку из крымского города Кропоткин, которую разыскивали в течение нескольких дней, нашли мертвой. Об этом сообщили 15 ноября в поисковом отряде «Лиза Алерт Крым».

На сайте ГУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщается, что место нахождения тела девочки указал отчим, который ранее заявил в правоохранительные органы о ее пропаже.

«В процессе проведения соответствующих исследований с участием экспертов Управления криминалистики была установлена причастность к исчезновению девочки ее отчима. А в ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребенка, изложив обстоятельства того страшного дня», — говорится в сообщении республиканского управления Следственного комитета.

По версии следствия, преступление было совершено 12 ноября. После чего мужчина закопал тело падчерицы недалеко от места жительства. Затем он, как предполагают следователи, для создания алиби попытался выехать с младшим сыном за границу, но этого сделать не получилось.

Уже 13 ноября отчим обратился в правоохранительные органы и сообщил, что девочка пропала. Он рассказал в полиции, что оставил девочку дома, а когда вернулся, то дверь была открыта, а ребенок пропал.

Ведется выяснение обстоятельств происшествия.