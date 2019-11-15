Хабаровск, , 09:41 — REGNUM Циклон, который принёс на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае ледяной дождь, мокрый снег и шквальный ветер, сменился морозом и гололедом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Многие жители Ванинского и Советско-Гаванского районов утром 15 ноября не смогли сесть за руль своих автомобилей — колёса машин оказались вмерзшими в лужи. Дороги, дворы, улицы покрыты ледяными торосами, по ним страшно ездить и страшно ходить. Местные службы пытаются что-то делать — дороги, дворы посыпают песком, дворники с утра пытаются долбить лёд ломами во дворах, на подходах к подъездам. Но подсыпку мгновенно сдувает ветер, а справиться с таким масштабным обледенением вряд ли под силу дворникам и дорожникам.

«Хотел на работу на машине поехать, кое-как освободил ото льда колёса. Выехал из двора — дальше, честно скажу, просто не хватило храбрости. Вернулся», — рассказал житель Ванино Виталий.

Передвигаться по улицам Ванино можно сегодня, 15 ноября, разве что на четвереньках. Гололед люди называют «адским».

Особенно страшная ситуация на спусках и подъёмах. В Ванинском и Советско-Гаванском районах на трассах образовались огромные пробки, люди буквально руками ловят скользящие авто, сотрудники ГИБДД просят водителей не выезжать без особой надобности на дороги. Теперь справиться с гололёдом сможет только сильный снегопад, с настоящим, зимним, а не мокрым снегом. Но в ближайшие дни на побережье ожидается ясная морозная погода без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон из Охотского моря накрыл Хабаровский край. На побережье Татарского пролива в ночь с 13 на 14 ноября выпала месячная норма осадков — 40 мм.