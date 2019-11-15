Самара, , 09:04 — REGNUM Бывшего полицейского осудили на 3 года колонии за нападение на офис «Срочно деньги» в Самаре. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В суде было установлено, что в апреле текущего года сотрудник полиции совершил разбойное нападение на офис ООО МКК «Срочно деньги». А чтобы устрашить кассира, он показал ей пневматический пистолет и произвел имитацию перезарядов. Испугавшись, девушка отдала злоумышленнику 34 тысячи рублей, которые находились в кассе организации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Отмечается, что свою вину подсудимый признал в полном объеме.

Судом он был признан виновным. Бывшему полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.