Хабаровск, , 09:04 — REGNUM Суд в Хабаровском крае остановил деятельность лесозаготовительной компании «Леспром-ДВ». Лесопромышленники поплатились за незаконный найм мигрантов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Судебные приставы в районе имени Лазо исполнили судебный запрет — компания прекратила работу. Запрет действует 30 суток. Строгое наказание компания получила за незаконное привлечение к работе гражданина Узбекистана. Лесопромышленники не хотели прекратить работу добровольно. Останавливать их деятельность пришлось приставам.

Как сообщало ИА REGNUM, лесную отрасль Хабаровского края в последнее время сотрясают громкие скандалы. После крушения лесопромышленного комплекса «Аркаим» в Ванино, без работы остались около 3 тыс. человек. «Аркаим» стал банкротом. Новый собственник, компания «Новый лес», принял на работу не более 300 человек, остальные так и остались на улице. На грани закрытия оказался крупный лесопромышленный холдинг «Азия Лес». Там в связи с уголовным делом арестован генеральный директор Александр Пудовкин. Если компания прекратит своё существование, без работы останется большинство взрослого населения Солнечного района. Эксперты и общественники отмечают, что лесная отрасль края действительно погрязла в воровстве и коррупции, лес рубят все кому не лень, казна получает гроши, а зелёное золото региона разбазаривается.