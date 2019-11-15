Хэфэй, Китай, , 08:56 — REGNUM Пять человек погибли и еще трое получили ранения в результате пожара в здании в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Около 6:57 по Пекину 15 ноября пожарная бригада города Бэнбу получила звонок о произошедшем пожаре в городском районе Лунцзыху. Пять магазинов, находящиеся на первом этаже жилого здания, были объяты пламенем, которое начало перекидываться на второй этаж. Огонь охватил 150 кв. метров площади помещений.

Спасатели обнаружили на месте происшествия 25 человек, из которых восемь были отправлены в госпиталь на лечение. Пять человек погибли, и один находится в критическом стоянии. Оставшиеся двое получили незначительные ожоги. Пожар был потушен около 7:50 по местному времени. Начато расследование причин произошедшего.

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