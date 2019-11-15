Лондон, , 09:02 — REGNUM Министр юстиции Гонконга (секретарь по вопросам юстиции) Тереза Чэн во время официального визита в Лондон повредила руку из-за того, что ее стала преследовать толпа демонстрантов. Об этом 15 ноября сообщила газета South China Morning Post.

Инцидент произошел 14 ноября. На сайте газеты опубликовали видео из соцсетей, как большая группа людей, видимо, сторонников тек, кто протестует в Гонконге, окружила чиновницу, идущую по улице. Толпа скандировала «позор вам» и «пять требований, ни одним меньше».

В какой-то момент Чэн упала на асфальт. По выложенным видео нельзя понять, толкнули ее, или она споткнулась. Сообщается, что министр получила травму руки.

«Министр юстиции осуждает агрессию толпы в Лондоне, которая причинила ей серьезные телесные повреждения, когда она шла к месту проведения мероприятия», — приводит издание текст заявления министерства юстиции Гонконга.

Также в официальном заявлении говорится, что Чэн осуждает любые формы насилия и радикализма, которые нарушают чужие права под предлогом достижения своих идеалов.

Сообщается, что министр обратилась в связи с данным инцидентом в полицию Лондона и попросила правоохранителей серьезно отнестись к этому.

Как передавало ИА REGNUM, в Гонконге с лета проходят регулярные массовые акции протеста, которые часто перерастают в беспорядки. Поводом для них стал законопроект местной администрации, который предполагал экстрадицию преступников на материковый Китай. Одним из авторов законопроекта называют Терезу Чэн.