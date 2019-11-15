Магадан, Магаданская область, 15 ноября 2019, 08:28 — REGNUM В одной из квартир жилого дома в Магадане обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации следствия, 15 ноября в ванной обнаружено тело мужчины 1997 года рождения с множественными колото-резанными ранами.
Проводятся следственные и процессуальные действия, выясняются все обстоятельства предположительного убийства.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми раскрыто заказное убийство родственника из-за наследства.