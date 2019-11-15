Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM В ночь на 15 ноября в столице Бурятии Улан-Удэ произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, к моменту прибытия пожарным на место, было сильное задымление на третьем этаже.

«По лестничному маршу звеном газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №3 спасен мужчина и передан в медицинское учреждение. Звено ГЗДС ПСЧ-1 эвакуировали 5 человек с верхних этажей, остальные жильцы вышли самостоятельно», — отметили в ведомстве.

Тем временем пожар был потушен за девять минут. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Проводится проверка.

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