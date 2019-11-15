Благовещенск, , 07:48 — REGNUM Один из подростков, доставленных после стрельбы в колледже Благовещенска в Амурскую областную детскую клиническую больницу, остаётся в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации областного Минздрава, трое студентов Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства получили множественные огнестрельные ранения и были доставлены в медучреждения города.

Двоих 17-летних студентов доставили в детскую больницу, один из которых после операции остаётся в тяжелом состоянии, 19-летнего парня доставили в областную больницу. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, список пострадавших при стрельбе в Амурском колледже увеличился на два человека: преподаватель пожаловалась на реактивное расстройство, один из студентов во время спасения, упал, получив ушиб груди.