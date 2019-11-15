Якутск, , 07:22 — REGNUM В пригороде Якутска, в селе Марха в ходе ссоры в алкогольном состоянии местный житель выстрели в женщину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полицию обратилась женщина и рассказала, что она находится на работе, а дома остались супруг, двое детей и её сестра, в телефонном разговоре с которой были слышны крики и выстрелы.

Прибывший по вызову наряд полиции обнаружил раненную в ноги женщину и пьяного мужчину, который в неё стрелял.

47-летнего стрелка задержали, женщину госпитализировала скорая помощь. Идёт следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября студент 4 курса строительного колледжа в Благовещенске открыл из охотничьего ружья стрельбу по сокурсникам. Один погиб, трое получили травмы. Стрелявший покончил с собой. Заведены уголовные дела.