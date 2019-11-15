Петропавловск-Камчатский, , 07:01 — REGNUM Прокуратура Камчатского края начала проверку информации, опубликованной в СМИ, о том, что в сёлах на севере полуострова отсутствуют жизненно-необходимые лекарства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время надзорное ведомство проверяет наличие необходимых лекарственных препаратов в ФАПах Пенжинского района. Также прокуроры проверят вопросы организации доставки лекарств в отдалённые северные сёла.

Как сообщало ИА REGNUM, жители сёл Пенжинского района Камчатки пожаловались на то, что им не доставляют лекарства. Все товары можно доставлять в муниципалитет только вертолётом. Но лекарства выбрасывают из вертолёта, чтобы загрузить побольше водки, сигарет, хлеба и прочих, коммерческих, товаров. Люди жалуются, что в настоящее время в сёлах нет даже антибиотиков и лекарств, необходимых больным младенцам. Главврач Пенжинской райбольницы говорит, что проблеме не один год, региональный минздрав о ней знает, но не решает.