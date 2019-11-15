Петропавловск-Камчатский, , 06:46 — REGNUM Администрация Петропавловска-Камчатского запретила движение большегрузного транспорта по городу из-за плохих погодных условий, сообщает «КамИНФОРМ» со ссылкой на источник в городской мэрии.

Сообщается, что ограничение на движение грузовиков по всему городскому округу будет действовать до утра 16 ноября. Отмечается, что из-за плохих погодных условий грузовой транспорт затрудняет дорожное движение в столице Камчатки. На некоторых участках дорог грузовики не могут заехать на горки, из-за чего образуются многокилометровые пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия во вторую смену из-за циклона. При этом детские сады работают в штатном режиме.

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