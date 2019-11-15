Якутск, , 06:52 — REGNUM В Якутии обсуждают видео, на котором проезжающий автомобиль сбивает выбежавшего из патрульной машины полицейского. ДТП произошло на ледовой переправе Нижний Бестях — Якутск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Ледовые переправы начали открывать в Якутии

На кадрах видно, как водитель ToyotaWish, ехавший на приличной скорости, по касательной задевает и сбивает с ног бегущего сотрудника ГИБДД. Автомобиль даже не остановился после столкновения, а поехал по льду дальше.

Отметим, что автомобилисты рискуют, когда выезжают на лёд — не всюду он достиг положенной толщины, и именно на этом участке переправа ещё не открыта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 ноября открыли ледовую переправу между посёлком Соболох и селом Хонуу в Момском районе Якутии.