Чита, , 06:35 — REGNUM В Забайкальском крае, где за последние сутки в двух страшных ДТП погибли 11 человек, сегодня траур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В общежитии Агинского медицинского колледжа для родственников погибших и пострадавших развёрнут пункт временного размещения, где оказывается медико-психологическая помощь.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в Агинской больнице сейчас находятся трое пострадавших — мужчина с травмами средней степени тяжести, который будет получать помощь на месте, и две женщины, чьё состояние оценивается как тяжелое и нестабильное.

Напомним, 14 ноября, около 7:00 по местному времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения. Ещё одна авария произошла вечером 13 ноября, в 21:50 (15:50 мск). По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Honda Prelude и Lexus. Погибли четверо человек, ещё двое получили травмы. Региональное СУ СК проводит доследственную проверку.

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