Корсаков, Сахалинская область, , 06:34 — REGNUM Во время циклона затопило грузовой порт в Корсакове Сахалинской области, сообщает АСТВ.

Сообщается, что из-за сильного ветра высокие волны стали заливать территорию порта. По данным на 10 утра по местному времени (3 часа ночи по московскому) сила ветра составляла 21 метр в секунду. Отмечалось, что высота волн около причала составляла два метра. Все суда покинули порт на время шторма. По данным агентства РИА Новости, территория порта оказалась затопленной почти до железной дороги. Пострадавших среди работников не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября из-за сильного циклона была закрыта паромная переправа Ванино — Холмс. Движение паромов будет восстановлено при улучшения погодных условий в Татарском проливе.

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