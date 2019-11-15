Ольгинский район, Приморский край, , 06:43 — REGNUM Из-за ухудшения погоды спасатели временно прекратили поиски шестерых пропавших в Японском море рыбаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поисково-спасательная операция, которую ведут спасатели Приморья и Сахалина, временно приостановлена из-за серьёзного ухудшения погодных условий. Поиски шестерых пропавших рыбаков ведутся с 27 октября, к настоящему времени обследовано 54,6 тыс. кв. км акватории, более 2 тыс. км береговой линии.

В операции по поиску катера пропавших рыбаков принимают участие суда Тихоокеанского флота, в том числе спасательное судно «Фотий Крылов», а также поиск в предполагаемых районах ведётся проходящими судами.

Тем не менее, результата нет.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть рыбаков, один из которых — главный технолог авиационного завода «Прогресс», пропали в Японском море после того, как 26 октября вышли на катере из залива Владимир на ночную рыбалку. Первое время родственники обвиняли МЧС в бездействии.