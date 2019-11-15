Чита, , 06:00 — REGNUM В селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края, жители которого в 20-градусный мороз остались без тепла, установлен исправный котел. Об этом сегодня 15 ноября сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Новый котёл в селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края Правительство Забайкальского края

Проблема с отоплением решилась в селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края Правительство Забайкальского края

«В помещениях прохладно, остыли. Но батареи уже горячие. Нужно время, чтобы дома прогрелись. В школе осталось поднять температуру. Уже завтра можно отправить учеников на занятия», — прояснил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальная авария, произошедшая накануне 14 ноября, оставила без тепла четыре одноэтажных дома и школу.

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