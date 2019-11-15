Якутск, , 05:43 — REGNUM В городской администрации Якутска обсудили промежуточную годовую статистику ДТП. Было отмечено, что в некоторых показателях идёт снижение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы мэрии, с начала 2019 года в Якутске зарегистрировано 2 595 аварий — на 1% меньше, чем в 2018. В 370 ДТП — есть пострадавшие, погибло 10 человек, на 37% меньше чем в прошлом, 465 человек получили травмы различной степени тяжести.

По вине пьяных водителей случилось 35 ДТП, пострадали 68 человек, смертельных случаев — нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП в Иваново пострадали семь пассажиров маршрутного автобуса при столкновении с легковым автомобилем. Водители двух авто не пострадали.