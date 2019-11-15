Москва, 15 ноября 2019, 05:03 — REGNUM Движение автотранспорта на 77-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) полностью восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы на официальной странице в Twitter.
«Движение восстановлено в полном объеме», — сообщает пресс-служба.
Ранее на 77-м километре МКАД недалеко от съезда на автотрассу М-11 Москва — Санкт-Петербург было ограничено из-за дорожной аварии с участием трех автомобилей. Тогда движение было ограничено по двум полосам на внутренней стороне МКАД.