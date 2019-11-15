Петропавловск-Камчатский, 15 ноября 2019, 05:01 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах во вторую смену в связи с циклоном, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Сильный ветер и снегопады идут на Камчатку
Также сегодня, 15 ноября, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады работают в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, циклон из Охотского моря испортил погоду на Камчатке. Ожидаются сильные снегопады с мокрым снегом, в нескольких районах и у подножия вулканов объявлена лавинная опасность. Ветер на побережье достигает 30 метров в секунду.