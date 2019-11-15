Джакарта, , 04:47 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 168 километрах на юго-востоке от города Манадо. Глубина очага составила 29 километров. Сведений о разрушениях и жертвах не приводится, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,4 у берегов Индонезии. Тогда эпицентр сейсмособытия располагался в 133 километрах к северо-западу от города Тернате. Объявлялась угроза цунами.

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