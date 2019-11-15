Южно-Сахалинск, , 04:23 — REGNUM Участок автодороги Ноглики — Оха в Сахалинской области открыт для проездов автомобилей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что дорога была открыта в 11:45 по местному времени (03:45 по московскому) благодаря улучшению погодных условий. Ранее, 14 ноября, из-за гололеда движение по этой дороге было закрыто из-за невозможности обеспечить безопасное движение автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в связи со снегопадом в Сахалине было приостановлено движение междугородних автобусов. Местное управление МЧС РФ также просило водителей без особой надобности не совершать поездок по междугородним трассам.

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