Москва, , 04:22 — REGNUM Огонь, охвативший балконы жилого дома на западе Москвы, локализован, 15 ноября сообщает пресс-служба Управления МЧС столицы.

Сигнал о возгорании в жилом доме по адресу улица Удальцова, 16, поступил в МЧС в 2:31 по московскому времени. Пожар к моменту прибытия спасателей охватил балконы на уровне с пятого по седьмой этажи. В работы пожарных было эвакуировано 17 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Новой Москве был потушен пожар в трехэтажном общежитии, расположенного в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде. Из здания эвакуировано около 100 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в общежитии в Новой Москве локализован