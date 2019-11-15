Якутск, , 04:28 — REGNUM В Якутии задержали жительницу Колымы, которая везла на юг России на руке 24 золотых браслета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровске задержана туристка, пытавшаяся провезти в КНР килограмм ртути

По информации пресс-службы МВД России, на 187-м километре трассы «Колыма» полиция остановила иномарку и при личном досмотре пассажиров было обнаружено у женщины 24 золотых браслета кустарного производства.

Эксперты установили, что украшения изготовлены из природного золота, общий вес браслетов — 2,5 кг, оценили их в 7,5 млн рублей.

Следователи установили, что «Сонька-золотая ручка» направлялась на юг страны, где и намеривалась продать золотые изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске на таможне задержали женщину, которая везла на себе килограмм ядовитой ртути, она собиралась её продать в Китае.