Омск, , 03:09 — REGNUM Следователь подозревается в получении взятки в Омске, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки») возбуждено в отношении руководителя одного из территориальных следственных отделов по материалам, представленным региональным УФСБ. Также уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) возбуждено в отношении адвоката.

По версии ведомства, руководитель следственного органа получил через посредника 250 тысяч рублей. За это он должен был совершить незаконные действия в пользу взяткодателя.

Следователь уволен и заключён под стражу. Посредник находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника отдела по рассмотрению обращений и приёму граждан прокуратуры Воронежской области, обвиняемого в получении взятки в 500 тыс. рублей.

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