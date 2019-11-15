Володарский район, Нижегородская область, , 02:28 — REGNUM В Володарском районе Нижегородской области перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности предстанет молодая мать, которая не уследила за сыном и тот упал с кровати. Обвинение предъявлено, заключение следствия подписано и направлено в суд, где в ближайшее время начнутся заседания. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Инцидент произошёл в середине июля 2019 года в вечернее время. 22-летняя мать положила сына на край кровати, а когда отвлеклась, ребёнок упал на пол и ударился головой. О происшествии стало известно после обращения в больницу. Позднее эксперт констатировал тяжкий вред здоровью. Следователи заявили, что мать «при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть указанные последствия». Возраст ребёнка, как и данные о состоянии его здоровья на сегодня, не сообщаются.

Напомним, в сентябре в Татарии произошла трагедия — погиб годовалый малыш, который обварился кипятком из крана во время купания. Мальчик, оставленный ненадолго в ванной матерью, умер в больнице, а следователи возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.

В Татарии годовалый ребёнок погиб, обварившись кипятком из крана