Благовещенск, , 02:11 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов на совещании по антитеррору заверил, что все детали произошедшего в Амурском колледже будут тщательным образом изучены и проверены, для того чтобы такое никогда не повторилось в дальнейшем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На своей странице в Instagram Василий Орлов отметил необходимость принятия серьезных мер по усилению безопасности и пропускного режима. Он предложил в учреждениях образования усилить психолого-педагогическую работу, чтобы исключить случаи «недосмотра» за проблемными учениками и ситуациями.

«С завтрашнего дня все охранные предприятия на соцобъектах должны будут иметь список сотрудников, которые имеют право на охранную деятельность, заверенный Росгвардией», — рассказал губернатор области.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет арестовал директора частного охранного предприятия «Сириус-А», которое осуществляло охрану колледжа, где студент открыл стрельбу по сокурсникам.