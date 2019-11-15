Париж, , 01:41 — REGNUM Около 140 тысяч домов остались без электроснабжения на юго-востоке Франции в результате сильного снегопада, сообщает пресс-служба компании Enedis.

Сообщается, что массовые отключения домов от электроэнергии произошли в 140 тысячах домов во французских департаментах Дром, Изер и Ардеш. В настоящее время ремонтные бригады уже работают над устранением аварий. Также телеканал BFMTV сообщает, что в Изере погиб человек в результате падения дерева, не выстоявшего под грузом выпавшего снега.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Барнауле начался обильный снегопад. Спустя два дня дорожные службы продолжили расчистку основных магистралей региона. Отмечалось, что за ночь с 13 на 14 ноября было вывезено около 3,5 тысяч кубометров снега.