Санта-Кларита , , 01:06 — REGNUM Стрельбу в школе города Санта-Кларита в американском штате Калифорния открыл 16-летний ученик, заявил представитель полиции Лос-Анджелеса телеканалу CNN.

Ранее американские СМИ сообщили, что подозреваемый в стрельбе в школе города Санта-Кларита был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением. Полицейские не исключают версию самоубийства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября один из учащихся школы города Санта-Кларита в США открыл стрельбу по людям. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили огнестрельные ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе обнаружен мёртвым