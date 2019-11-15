Ла-Пас, , 09:18 — REGNUM В Боливии государственная нефтегазовая корпорация «Нефтяные месторождения Боливии» (YPFB) заявила, что из-за «конфликтов» в городе Эль-Альто и его окрестностях она не сможет дальше поставлять горючее в столицу, Ла-Пас. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«YPFB сообщает населению департамента Ла-Пас, что в связи с конфликтами в городе Эль-Альто и окрестностях завода в Сенкате <…> YPFB не может осуществлять поставки жидких видов топлива», — говорится в официальном заявлении компании.

Корпорация призвала участников беспорядков «дать ей возобновить поставки и сохранить нормальную работу завода в Сенкате».