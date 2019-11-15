Москва, , 00:31 — REGNUM Пожар площадью 60 квадратных метров в общежитии в Новой Москве локализован. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе МЧС столицы.

По данным ведомства, в трехэтажном здании, расположенного в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде, находится частный хостел. Из общежития были эвакуированы около 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Москве было ликвидировано возгорание в кирпичном строении складского типа на площади трех вокзалов. Огонь охватил 700 квадратных метров.

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