Белград, , 23:03 — REGNUM Преступная группа, незаконно распространявшая наркотические вещества, задержана сотрудниками полиции в Сербии. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба МВД страны.

В результате спецоперации, успешно проведённой сотрудниками правоохранительных органов, была задержана преступная группа из трёх человек, которые подозреваются в незаконном распространении наркотиков на территории Сербии.

Кроме того, глава МВД Небойша Стефанович сообщил об изъятии 77 килограмм героина. Наркотическое вещество поступило в Сербию с территории Турции для дальнейшего распространения.

Уточняется, что ориентировочная стоимость конфискованной партии запрещённого вещества на чёрном рынке составляет около пяти млн евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении сотрудниками правоохранительных органов Италии тонны кокаина в ящиках с бананами в порту Джойя Тауро.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Италии нашла тонну кокаина в грузе бананов