Ла-Пас, , 23:18 — REGNUM В Боливии в ходе беспорядков, вспыхнувших после государственного переворота, погибли минимум 12 и получили ранения 530 человек. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Управление народного защитника Боливии.

В Управлении заметили, что среди пострадавших есть женщины, подростки и дети.

В организации также сообщили, что за 11−12 ноября в ходе столкновений было зарегистрировано 5 погибших. Четверо из них умерли от пулевых ранений, один — от удушья во время давки.