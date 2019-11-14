Ижевск, , 22:51 — REGNUM По факту гибели 58-летнего мужчины в результате производственной травмы проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По предварительным данным, мужчина проводил аварийно-ремонтные работы на буровой нефтедобывающей скважине в Сарапульском районе. При этом произошел отрыв металлической трубы, которая ударила ремонтника по голове. В результате полученной травмы мужчина скончался.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится опросы работников и руководства организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября слесарь-сантехник Удмуртии отсудил у работодателя 1 млн рублей за травмы, которые он получил при падении с крыши. Слесарь выполнял работы по устранению течи воды при обильном таянии снега на крыше дома, упав с высоты, он получил тяжелые травмы. Основная причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ, работник был допущен до работы без предварительного медицинского осмотра. Пострадавший длительное время находился на стационарном лечение, а позже ему установлена 1 группа инвалидности.