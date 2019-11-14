Венеция, Италия, 14 ноября 2019, 22:35 — REGNUM Каждый из пострадавших от наводнения жителей Венеции получит компенсацию в размере 5000 евро, заявил в четверг, 14 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Владельцы предприятий, пострадавших от наводнения, смогут рассчитывать на компенсацию в 20 тысяч евро.
Правительство рассмотрит и иные меры поддержки граждан и предприятий города.
В ноябре 2019 года в Венеции было зафиксировано второе самое масштабное в истории наводнение: уровень воды поднялся на 187 см, почти 90% территории города оказались подтопленными, ущерб, по предварительным данным, составил многие сотни миллионов евро.